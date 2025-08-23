뉴스 9

노란봉투법 ‘무제한 토론’…“기업활동 위축”, “불평등 해소”

입력 2025.08.23 (21:09) 수정 2025.08.23 (22:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”

북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”
국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

다음
[앵커]

이번엔 국회로 가겠습니다.

기업 활동이 위축될 거라며 재계와 국민의 힘이 우려를 표해 온 노조법 개정안 이른바 노란봉투법이 휴일인 오늘(23일) 국회 본회의에 상정됐고, 이 시각 무제한 토론, 필리버스터가 이어지고 있습니다.

핵심 쟁점과 처리 전망 알아봤습니다.

김청윤 기잡니다.

[리포트]

["일부개정 법률안 대안을 상정합니다."]

사용자의 범위를 확대해 노동자의 단체행동권을 강화하고 파업에 대한 손해 배상 책임을 제한하는 내용의 노동조합법 개정안.

이른바 '노란봉투법'이 국회 본회의에 상정되자마자, 국민의힘은 곧바로 무제한 토론에 돌입했습니다.

'하청 희망 고문'이라며 반대 토론에 나선 겁니다.

근본 원인인 N차 하도급을 제한해야 하는데 노동자의 교섭에만 맡기는 것은 해결책이 아니고, 무분별한 소송 남발로 기업활동을 위축시킬 악법이라고 주장했습니다.

[우재준/국민의힘 의원 : "이렇게 중요한 법이 과연 기업의 의견을 듣지 않고 강행 처리됐을 때 제대로 산업현장에 뿌리내릴 수 있을까…"]

반면, 민주당은 사회적 불평등을 해소할 수 있다며 맞섰습니다.

하청에 하청을 주는 구조로 노동자가 실질적인 사용자와 교섭을 하지 못했던 기존 법안의 맹점을 해소하는 법안이라는 겁니다.

[김주영/더불어민주당 의원 : "다단계 하도급 관행은 명의 대여를 통하여 중간 착취자가 누구인지 알 수도 없게 만들고 있습니다."]

민주당은 내일(24일) 표결로 무제한 토론을 끝내고 노란봉투법을 처리할 방침입니다.

민주당은 곧바로 기업 지배구조를 더 엄격하게 규제하는 2차 상법 개정안을 상정할 계획인데, 국민의힘은 또다시 무제한 토론으로 맞선다는 전략입니다.

KBS 뉴스 김청윤입니다.

촬영기자:김상민/영상편집:고응용

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 노란봉투법 ‘무제한 토론’…“기업활동 위축”, “불평등 해소”
    • 입력 2025-08-23 21:09:35
    • 수정2025-08-23 22:02:00
    뉴스 9
[앵커]

이번엔 국회로 가겠습니다.

기업 활동이 위축될 거라며 재계와 국민의 힘이 우려를 표해 온 노조법 개정안 이른바 노란봉투법이 휴일인 오늘(23일) 국회 본회의에 상정됐고, 이 시각 무제한 토론, 필리버스터가 이어지고 있습니다.

핵심 쟁점과 처리 전망 알아봤습니다.

김청윤 기잡니다.

[리포트]

["일부개정 법률안 대안을 상정합니다."]

사용자의 범위를 확대해 노동자의 단체행동권을 강화하고 파업에 대한 손해 배상 책임을 제한하는 내용의 노동조합법 개정안.

이른바 '노란봉투법'이 국회 본회의에 상정되자마자, 국민의힘은 곧바로 무제한 토론에 돌입했습니다.

'하청 희망 고문'이라며 반대 토론에 나선 겁니다.

근본 원인인 N차 하도급을 제한해야 하는데 노동자의 교섭에만 맡기는 것은 해결책이 아니고, 무분별한 소송 남발로 기업활동을 위축시킬 악법이라고 주장했습니다.

[우재준/국민의힘 의원 : "이렇게 중요한 법이 과연 기업의 의견을 듣지 않고 강행 처리됐을 때 제대로 산업현장에 뿌리내릴 수 있을까…"]

반면, 민주당은 사회적 불평등을 해소할 수 있다며 맞섰습니다.

하청에 하청을 주는 구조로 노동자가 실질적인 사용자와 교섭을 하지 못했던 기존 법안의 맹점을 해소하는 법안이라는 겁니다.

[김주영/더불어민주당 의원 : "다단계 하도급 관행은 명의 대여를 통하여 중간 착취자가 누구인지 알 수도 없게 만들고 있습니다."]

민주당은 내일(24일) 표결로 무제한 토론을 끝내고 노란봉투법을 처리할 방침입니다.

민주당은 곧바로 기업 지배구조를 더 엄격하게 규제하는 2차 상법 개정안을 상정할 계획인데, 국민의힘은 또다시 무제한 토론으로 맞선다는 전략입니다.

KBS 뉴스 김청윤입니다.

촬영기자:김상민/영상편집:고응용
김청윤
김청윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”
한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인

한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인
북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”

북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”
국민의힘 결선 TV토론회…<br>‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.