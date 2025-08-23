뉴스 9

[단독] “50년 만에 누명 벗었는데”…법원 ‘늑장 보상’에 분통

입력 2025.08.23 (21:20) 수정 2025.08.23 (22:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

사라진 금목걸이…알고보니 검시 조사관이 훔쳤다

사라진 금목걸이…알고보니 검시 조사관이 훔쳤다
암 환자 살리는 ‘중강도 운동’…“사망률 25% 낮춰” [건강하십니까]

암 환자 살리는 ‘중강도 운동’…“사망률 25% 낮춰” [건강하십니까]

다음
[앵커]

그 누구라도 억울한 옥살이를 해선 안되기에, 국가가 그 피해를 보상해주는 형사 보상 제도란게 있습니다.

하지만 법원의 보상 결정이 늦어지면서 유족들을 두 번 울린 사연 지금부터 전해드릴텐데요.

이런 늑장 보상으로 인한 피해가 4명 중 1명꼴이라고 합니다.

신현욱 기자의 단독 보돕니다.

[리포트]

조업 중에 납북됐다 돌아온 뒤 간첩 누명을 쓰고 1973년 실형을 선고받은 박정태 씨.

50년 만인 2023년, 박 씨는 재심에서 무죄를 선고받았지만 숨진 뒤였습니다.

[박용철/고 박정태 씨 아들 : "조금 좋지가 않았던가 봐요. 옥살이를 하고 그러면서 몸이. 그러시다가 한 1년 있다가 돌아가셨어요."]

박 씨 유족은 무죄가 확정된 피고인에게 국가가 손해를 보상해 주는 '형사보상'을 청구했습니다.

현행법상 법원은 청구 6개월 이내에 보상 여부를 결정해야 합니다.

하지만 유족들은 1년 8개월을 기다려야 했습니다.

그 사이, 박 씨 아내도 세상을 떠났고, 결정을 불과 일주일 앞두고는 딸도 숨졌습니다.

[박용철/고 박정태 씨 아들 : "국가 잘못으로 판결이 났으면 당연히 줘야 하는데, 그걸 계속 미루고 그러면 납북자들 마음을 진짜 두 번 죽이는 거지."]

통계를 보니 이런 '늑장 보상'은 23%가 넘었습니다.

규정 기간의 5배가 넘는 945일이 걸린 경우도 있었습니다.

또 다른 납북 피해자 유족이 보상 기한을 어긴 법원을 상대로 소송을 제기했는데, 법원은 보상 결정 기간은 '강행 규정'이 아니라며 처리 기간이 길다고 해서 위법하다 볼 수 없다고 밝혔습니다.

[최정규/고 박정태 측 변호인 : "과거에 유죄 판결을 선고한 법원의 잘못도 포함돼 있거든요. 법이 정한 기한을 지키는 것이 과거에 본인들의 잘못에 대한 최소한의 예의가 아닐까…"]

법원 결정으로부터 3개월 안에 보상금을 지급하지 않으면 '지연 이자'를 내야 하는 검찰과 달리, 법원을 제재할 수단도 없습니다.

법원행정처는 지난해 7월 전국 법원에 기한 준수를 '당부'하는 공문을 보냈다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 신현욱입니다.

촬영기자:서원철/영상편집:서윤지/그래픽:김지혜

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] “50년 만에 누명 벗었는데”…법원 ‘늑장 보상’에 분통
    • 입력 2025-08-23 21:20:32
    • 수정2025-08-23 22:02:37
    뉴스 9
[앵커]

그 누구라도 억울한 옥살이를 해선 안되기에, 국가가 그 피해를 보상해주는 형사 보상 제도란게 있습니다.

하지만 법원의 보상 결정이 늦어지면서 유족들을 두 번 울린 사연 지금부터 전해드릴텐데요.

이런 늑장 보상으로 인한 피해가 4명 중 1명꼴이라고 합니다.

신현욱 기자의 단독 보돕니다.

[리포트]

조업 중에 납북됐다 돌아온 뒤 간첩 누명을 쓰고 1973년 실형을 선고받은 박정태 씨.

50년 만인 2023년, 박 씨는 재심에서 무죄를 선고받았지만 숨진 뒤였습니다.

[박용철/고 박정태 씨 아들 : "조금 좋지가 않았던가 봐요. 옥살이를 하고 그러면서 몸이. 그러시다가 한 1년 있다가 돌아가셨어요."]

박 씨 유족은 무죄가 확정된 피고인에게 국가가 손해를 보상해 주는 '형사보상'을 청구했습니다.

현행법상 법원은 청구 6개월 이내에 보상 여부를 결정해야 합니다.

하지만 유족들은 1년 8개월을 기다려야 했습니다.

그 사이, 박 씨 아내도 세상을 떠났고, 결정을 불과 일주일 앞두고는 딸도 숨졌습니다.

[박용철/고 박정태 씨 아들 : "국가 잘못으로 판결이 났으면 당연히 줘야 하는데, 그걸 계속 미루고 그러면 납북자들 마음을 진짜 두 번 죽이는 거지."]

통계를 보니 이런 '늑장 보상'은 23%가 넘었습니다.

규정 기간의 5배가 넘는 945일이 걸린 경우도 있었습니다.

또 다른 납북 피해자 유족이 보상 기한을 어긴 법원을 상대로 소송을 제기했는데, 법원은 보상 결정 기간은 '강행 규정'이 아니라며 처리 기간이 길다고 해서 위법하다 볼 수 없다고 밝혔습니다.

[최정규/고 박정태 측 변호인 : "과거에 유죄 판결을 선고한 법원의 잘못도 포함돼 있거든요. 법이 정한 기한을 지키는 것이 과거에 본인들의 잘못에 대한 최소한의 예의가 아닐까…"]

법원 결정으로부터 3개월 안에 보상금을 지급하지 않으면 '지연 이자'를 내야 하는 검찰과 달리, 법원을 제재할 수단도 없습니다.

법원행정처는 지난해 7월 전국 법원에 기한 준수를 '당부'하는 공문을 보냈다고 밝혔습니다.

KBS 뉴스 신현욱입니다.

촬영기자:서원철/영상편집:서윤지/그래픽:김지혜
신현욱
신현욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”
한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인

한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인
북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”

북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”
국민의힘 결선 TV토론회…<br>‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.