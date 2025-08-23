[단독] “50년 만에 누명 벗었는데”…법원 ‘늑장 보상’에 분통

동영상 고정 취소

[앵커]



그 누구라도 억울한 옥살이를 해선 안되기에, 국가가 그 피해를 보상해주는 형사 보상 제도란게 있습니다.



하지만 법원의 보상 결정이 늦어지면서 유족들을 두 번 울린 사연 지금부터 전해드릴텐데요.



이런 늑장 보상으로 인한 피해가 4명 중 1명꼴이라고 합니다.



신현욱 기자의 단독 보돕니다.



[리포트]



조업 중에 납북됐다 돌아온 뒤 간첩 누명을 쓰고 1973년 실형을 선고받은 박정태 씨.



50년 만인 2023년, 박 씨는 재심에서 무죄를 선고받았지만 숨진 뒤였습니다.



[박용철/고 박정태 씨 아들 : "조금 좋지가 않았던가 봐요. 옥살이를 하고 그러면서 몸이. 그러시다가 한 1년 있다가 돌아가셨어요."]



박 씨 유족은 무죄가 확정된 피고인에게 국가가 손해를 보상해 주는 '형사보상'을 청구했습니다.



현행법상 법원은 청구 6개월 이내에 보상 여부를 결정해야 합니다.



하지만 유족들은 1년 8개월을 기다려야 했습니다.



그 사이, 박 씨 아내도 세상을 떠났고, 결정을 불과 일주일 앞두고는 딸도 숨졌습니다.



[박용철/고 박정태 씨 아들 : "국가 잘못으로 판결이 났으면 당연히 줘야 하는데, 그걸 계속 미루고 그러면 납북자들 마음을 진짜 두 번 죽이는 거지."]



통계를 보니 이런 '늑장 보상'은 23%가 넘었습니다.



규정 기간의 5배가 넘는 945일이 걸린 경우도 있었습니다.



또 다른 납북 피해자 유족이 보상 기한을 어긴 법원을 상대로 소송을 제기했는데, 법원은 보상 결정 기간은 '강행 규정'이 아니라며 처리 기간이 길다고 해서 위법하다 볼 수 없다고 밝혔습니다.



[최정규/고 박정태 측 변호인 : "과거에 유죄 판결을 선고한 법원의 잘못도 포함돼 있거든요. 법이 정한 기한을 지키는 것이 과거에 본인들의 잘못에 대한 최소한의 예의가 아닐까…"]



법원 결정으로부터 3개월 안에 보상금을 지급하지 않으면 '지연 이자'를 내야 하는 검찰과 달리, 법원을 제재할 수단도 없습니다.



법원행정처는 지난해 7월 전국 법원에 기한 준수를 '당부'하는 공문을 보냈다고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 신현욱입니다.



촬영기자:서원철/영상편집:서윤지/그래픽:김지혜



