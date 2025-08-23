뉴스 9

암 환자 살리는 ‘중강도 운동’…“사망률 25% 낮춰” [건강하십니까]

입력 2025.08.23 (21:23) 수정 2025.08.23 (22:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] “50년 만에 누명 벗었는데”…법원 ‘늑장 보상’에 분통

[단독] “50년 만에 누명 벗었는데”…법원 ‘늑장 보상’에 분통
관세 피해 미국으로…텍사스에 첫 한국형 산업단지

관세 피해 미국으로…텍사스에 첫 한국형 산업단지

다음
[앵커]

암이라는 병명을 들었을 때의 충격, 이어지는 수술과 항암 치료의 여파에, 암 환자들에겐 일상의 소소한 움직임조차 큰 부담으로 다가옵니다.

그래서일까요.

지금 이 상태에서 운동까지 해야 하나, 하는 질문을 많이들 하시는데 꼭 하셔야겠습니다.

다만 요령이 있습니다.

박광식 의학전문기잡니다.

[리포트]

서울의 한 문화 교실, 라인댄스 수업이 한창입니다.

직장암 완치 판정을 받은 60대 박연순 씨가 리듬에 맞춰 스텝을 밟습니다.

라인댄스부터 요가와 하루 만 보 걷기까지 할 수 있는 운동은 다 했습니다.

[박연순/암 생존자 : "무조건 해보자. 오늘 하루를 정말 즐겁게 보람차게 살아보자 하는 식으로 여기저기 많이 발을 들였어요. 그러니까 그럴 생각을 할 겨를이 없었어요."]

국립암센터에서 암 환자 21만 5천여 명을 분석한 결과, 암 진단 후 운동을 시작한 경우 사망률이 여성은 13%, 남성은 18%까지 낮아졌습니다.

중강도 운동을 한 환자는 운동하지 않은 경우보다 사망률이 25%, 고강도 운동을 한 환자는 33%까지 낮아지는 것으로 확인됐습니다.

특히 위암과 대장암, 간암과 폐암, 전립선암 환자의 운동 효과가 두드러졌습니다.

[유지성/국립암센터 재활의학과 과장 : "운동을 통해서 암과 관련된 호르몬 대사를 좋아지게 만든다든지 인슐린 저항성을 호전시키고 혹은 면역 반응을 좋아지게 만들거나 아니면 이런 부분들이 복합적으로 암 생존율의 호전에 도움을 주는 것으로…"]

미국 암학회에서는 암 생존자에게 매주 150분 이상 중간 강도의 유산소 운동과 주 2회 이상의 근력운동을 권고합니다.

하지만 현실은 다릅니다.

연세암병원에서 암 생존자 6백 4십여 명을 표본조사 해보니, 10명 중 7~8명은 권장 운동량을 못 채웠습니다.

[유방암 환자/음성변조 : "암 진단받고 1년 정도 지나고부터 우울증이 찾아왔어요. 솔직히 운동을 전혀 안 했었어요."]

심리적인 요인도 있고 암 치료 과정에서 근육량이 줄고 체력도 떨어지기 때문에 운동을 기피하는 악순환에 빠지기 쉽습니다.

산책처럼 오래 걷기만 해도 운동은 충분하다고 생각하는 환자들도 많습니다.

하지만 전문가들은 숨이 찰 정도로 운동 강도를 높여야 암 환자의 생존에 도움이 된다고 조언합니다.

[박지수/연세암병원 암예방센터장 : "아주 저강도의 운동을 했을 때 크게 도움이 된다는 데이터가 별로 없습니다. 그래서 가능하면 중강도 이상의 운동을 했을 때 우리가 많이 원하는 암 예방이라든지 재발을 막을 수 있다든지 그런 효과가 있다는…"]

환자의 체력 수준을 고려해 단계적으로 운동량을 늘리는 게 중요합니다.

하루에 30분씩 빠르게 걷고, 일주일에 두 차례 밴드나 아령을 이용해 가볍게 근력 운동을 하는 것만으로도 암 환자의 운명을 바꿀 수 있습니다.

KBS 뉴스 박광식입니다.

촬영기자:김철호 홍병국/영상편집:이인영/그래픽:김성일

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 암 환자 살리는 ‘중강도 운동’…“사망률 25% 낮춰” [건강하십니까]
    • 입력 2025-08-23 21:23:27
    • 수정2025-08-23 22:04:26
    뉴스 9
[앵커]

암이라는 병명을 들었을 때의 충격, 이어지는 수술과 항암 치료의 여파에, 암 환자들에겐 일상의 소소한 움직임조차 큰 부담으로 다가옵니다.

그래서일까요.

지금 이 상태에서 운동까지 해야 하나, 하는 질문을 많이들 하시는데 꼭 하셔야겠습니다.

다만 요령이 있습니다.

박광식 의학전문기잡니다.

[리포트]

서울의 한 문화 교실, 라인댄스 수업이 한창입니다.

직장암 완치 판정을 받은 60대 박연순 씨가 리듬에 맞춰 스텝을 밟습니다.

라인댄스부터 요가와 하루 만 보 걷기까지 할 수 있는 운동은 다 했습니다.

[박연순/암 생존자 : "무조건 해보자. 오늘 하루를 정말 즐겁게 보람차게 살아보자 하는 식으로 여기저기 많이 발을 들였어요. 그러니까 그럴 생각을 할 겨를이 없었어요."]

국립암센터에서 암 환자 21만 5천여 명을 분석한 결과, 암 진단 후 운동을 시작한 경우 사망률이 여성은 13%, 남성은 18%까지 낮아졌습니다.

중강도 운동을 한 환자는 운동하지 않은 경우보다 사망률이 25%, 고강도 운동을 한 환자는 33%까지 낮아지는 것으로 확인됐습니다.

특히 위암과 대장암, 간암과 폐암, 전립선암 환자의 운동 효과가 두드러졌습니다.

[유지성/국립암센터 재활의학과 과장 : "운동을 통해서 암과 관련된 호르몬 대사를 좋아지게 만든다든지 인슐린 저항성을 호전시키고 혹은 면역 반응을 좋아지게 만들거나 아니면 이런 부분들이 복합적으로 암 생존율의 호전에 도움을 주는 것으로…"]

미국 암학회에서는 암 생존자에게 매주 150분 이상 중간 강도의 유산소 운동과 주 2회 이상의 근력운동을 권고합니다.

하지만 현실은 다릅니다.

연세암병원에서 암 생존자 6백 4십여 명을 표본조사 해보니, 10명 중 7~8명은 권장 운동량을 못 채웠습니다.

[유방암 환자/음성변조 : "암 진단받고 1년 정도 지나고부터 우울증이 찾아왔어요. 솔직히 운동을 전혀 안 했었어요."]

심리적인 요인도 있고 암 치료 과정에서 근육량이 줄고 체력도 떨어지기 때문에 운동을 기피하는 악순환에 빠지기 쉽습니다.

산책처럼 오래 걷기만 해도 운동은 충분하다고 생각하는 환자들도 많습니다.

하지만 전문가들은 숨이 찰 정도로 운동 강도를 높여야 암 환자의 생존에 도움이 된다고 조언합니다.

[박지수/연세암병원 암예방센터장 : "아주 저강도의 운동을 했을 때 크게 도움이 된다는 데이터가 별로 없습니다. 그래서 가능하면 중강도 이상의 운동을 했을 때 우리가 많이 원하는 암 예방이라든지 재발을 막을 수 있다든지 그런 효과가 있다는…"]

환자의 체력 수준을 고려해 단계적으로 운동량을 늘리는 게 중요합니다.

하루에 30분씩 빠르게 걷고, 일주일에 두 차례 밴드나 아령을 이용해 가볍게 근력 운동을 하는 것만으로도 암 환자의 운명을 바꿀 수 있습니다.

KBS 뉴스 박광식입니다.

촬영기자:김철호 홍병국/영상편집:이인영/그래픽:김성일
박광식
박광식 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”

한일 정상 113분 회담…“공동과제 대응 협의체 출범”
한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인

한일 ‘셔틀 외교’ 정상화…일본, ‘미래지향 방향성’ 확인
북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”

북한 “남측이 경고사격 도발”…합참 “군사분계선 침범에 조치”
국민의힘 결선 TV토론회…<br>‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결

국민의힘 결선 TV토론회…‘반탄’ 김문수·장동혁 맞대결
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.