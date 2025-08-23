용도 변경·숙박업 미신고 ‘생활형숙박시설’ 3천여 가구
부산에서 용도 변경이나 숙박업 신고를 하지 않은 생활형숙박시설이 3천여 가구로 집계됐습니다.
부산시 집계 결과, 지난달 말 기준 부산에 준공된 생활형 숙박시설은 만 천533가구로 이 가운데 용도변경이나 숙박업 신고를 하지 않은 곳은 3천 332가구입니다.
국토부는 다음 달까지 숙박업 신고 예비 신청이나 용도 변경 신청을 한 생활형 숙박시설 소유자에게만 2027년까지 이행강제금 부과를 유예합니다.
부산에서 용도 변경이나 숙박업 신고를 하지 않은 생활형숙박시설이 3천여 가구로 집계됐습니다.
