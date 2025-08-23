고시텔 화재 전신화상 30대 남성 숨져

동영상 고정 취소

어제 낮 부산 사상구의 한 고시텔에서 발생한 화재로 전신 화상을 입고 병원에서 치료받던 30대 남성이 끝내 숨졌습니다.



이 남성은 어제(8/22) 낮 12시 40분쯤 부산 사상구 한 고시텔 화재 현장에서 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 화재로 인한 중증 화상으로 하루 만에 숨졌습니다.



이 남성 외에 고시텔에 있던 5명은 대피했습니다.



