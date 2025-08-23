고시텔 화재 전신화상 30대 남성 숨져
입력 2025.08.23 (21:31) 수정 2025.08.23 (21:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어제 낮 부산 사상구의 한 고시텔에서 발생한 화재로 전신 화상을 입고 병원에서 치료받던 30대 남성이 끝내 숨졌습니다.
이 남성은 어제(8/22) 낮 12시 40분쯤 부산 사상구 한 고시텔 화재 현장에서 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 화재로 인한 중증 화상으로 하루 만에 숨졌습니다.
이 남성 외에 고시텔에 있던 5명은 대피했습니다.
이 남성은 어제(8/22) 낮 12시 40분쯤 부산 사상구 한 고시텔 화재 현장에서 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 화재로 인한 중증 화상으로 하루 만에 숨졌습니다.
이 남성 외에 고시텔에 있던 5명은 대피했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 고시텔 화재 전신화상 30대 남성 숨져
-
- 입력 2025-08-23 21:31:50
- 수정2025-08-23 21:34:03
어제 낮 부산 사상구의 한 고시텔에서 발생한 화재로 전신 화상을 입고 병원에서 치료받던 30대 남성이 끝내 숨졌습니다.
이 남성은 어제(8/22) 낮 12시 40분쯤 부산 사상구 한 고시텔 화재 현장에서 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 화재로 인한 중증 화상으로 하루 만에 숨졌습니다.
이 남성 외에 고시텔에 있던 5명은 대피했습니다.
이 남성은 어제(8/22) 낮 12시 40분쯤 부산 사상구 한 고시텔 화재 현장에서 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 옮겨졌지만 화재로 인한 중증 화상으로 하루 만에 숨졌습니다.
이 남성 외에 고시텔에 있던 5명은 대피했습니다.
-
- 김아르내 기자의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.