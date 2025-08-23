아파트 실외기 추정 화재…천이백만 원 피해
입력 2025.08.23 (21:31) 수정 2025.08.23 (21:34)
오늘 오후 2시쯤 부산 금정구의 한 아파트 24층에서 불이 나 20분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 인명피해는 없었지만 아파트 건물 내부 등이 불에 타 600만 원 상당의 피해가 났습니다.
경찰과 소방 당국은 에어컨 실외기에서 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
- 김아르내 기자의 기사 모음
