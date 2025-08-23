경남 모든 시·군 폭염특보…온열질환자 누적 339명

동영상 고정 취소

경남 17개 시군에 폭염경보가, 남해군엔 폭염주의보가 내려진 가운데 체감 온도가 36도 안팎까지 오르내렸습니다.



연일 이어진 폭염특보에 온열질환자가 5명 늘어나면서 어제 기준(22일) 누적 339명으로 집계됐습니다.



내일(24일)과 모레(25일)에는 곳에 따라 소나기가 쏟아지며, 비의 양은 내륙지역을 중심으로 5~40㎜가 내릴 것으로 예보됐습니다.



