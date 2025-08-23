벌초 등 야외 활동 증가…“진드기매개감염병 주의”
입력 2025.08.23 (21:33) 수정 2025.08.23 (21:36)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도가 야외 활동이 많아지는 가을을 앞두고 진드기매개감염병 주의를 당부했습니다.
경상남도는 벌초와 캠핑 등 야외 활동 때 진드기에게 물리지 않도록 피부 노출을 최소화하는 복장을 갖추고 의심 증상이 나타나면 즉각 의료기관 방문을 권고했습니다.
진드기매개감염병에 걸리면 구토와 설사, 간 기능 장애 등 합병증을 유발할 수 있습니다.
경상남도는 벌초와 캠핑 등 야외 활동 때 진드기에게 물리지 않도록 피부 노출을 최소화하는 복장을 갖추고 의심 증상이 나타나면 즉각 의료기관 방문을 권고했습니다.
진드기매개감염병에 걸리면 구토와 설사, 간 기능 장애 등 합병증을 유발할 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 벌초 등 야외 활동 증가…“진드기매개감염병 주의”
-
- 입력 2025-08-23 21:33:16
- 수정2025-08-23 21:36:48
경상남도가 야외 활동이 많아지는 가을을 앞두고 진드기매개감염병 주의를 당부했습니다.
경상남도는 벌초와 캠핑 등 야외 활동 때 진드기에게 물리지 않도록 피부 노출을 최소화하는 복장을 갖추고 의심 증상이 나타나면 즉각 의료기관 방문을 권고했습니다.
진드기매개감염병에 걸리면 구토와 설사, 간 기능 장애 등 합병증을 유발할 수 있습니다.
경상남도는 벌초와 캠핑 등 야외 활동 때 진드기에게 물리지 않도록 피부 노출을 최소화하는 복장을 갖추고 의심 증상이 나타나면 즉각 의료기관 방문을 권고했습니다.
진드기매개감염병에 걸리면 구토와 설사, 간 기능 장애 등 합병증을 유발할 수 있습니다.
-
-
진정은 기자 chris@kbs.co.kr진정은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.