벌초 등 야외 활동 증가…“진드기매개감염병 주의”

경상남도가 야외 활동이 많아지는 가을을 앞두고 진드기매개감염병 주의를 당부했습니다.



경상남도는 벌초와 캠핑 등 야외 활동 때 진드기에게 물리지 않도록 피부 노출을 최소화하는 복장을 갖추고 의심 증상이 나타나면 즉각 의료기관 방문을 권고했습니다.



진드기매개감염병에 걸리면 구토와 설사, 간 기능 장애 등 합병증을 유발할 수 있습니다.



