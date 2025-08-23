여수 장애인단체 “중증장애인 복지정책 개선 촉구”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

여수 지역 장애인단체가 중증장애인 복지정책 개선을 촉구했습니다.



라르쉬장애인자립생활센터는 여수시청 앞에서 기자회견을 열고 중증장애인 탑승 차량을 늘리고 바우처택시 지원금을 확대하라고 요구했습니다.



또, 장애인을 위한 일자리 동료상담사 확대와 여수형 장애인 복지 일자리 사업 신설, 중증장애인 건강검진 지원금 예산 마련 등도 주문했습니다.



