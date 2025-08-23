‘특별재난지역’ 디지털온누리상품권 환급 행사
입력 2025.08.23 (21:32) 수정 2025.08.23 (21:44)
정부가 재난 피해를 본 특별재난지역의 민생 회복을 위해 디지털 온누리상품권 추가 환급행사를 합니다.
광주에서는 북구와 광산구 어룡동, 삼도동 등 3곳, 전남에서는 나주와 함평, 광양 다압면 등 12곳입니다.
기간은 내일부터 올해 말까지로 해당 지역의 전통시장과 골목상권에서 디지털온누리상품권으로 소비를 할 경우 최대 20%를 환급해줍니다.
정부가 재난 피해를 본 특별재난지역의 민생 회복을 위해 디지털 온누리상품권 추가 환급행사를 합니다.
