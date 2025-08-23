경상남도, 고향사랑기부제 답례품 48개 추가 선정

동영상 고정 취소

경상남도가 고향사랑기부제 답례품으로 시군 추천을 받아 48개 품목을 추가 선정했습니다.



이에 따라 다음 달부터 답례 품목은 기존 28개에서 76개로 늘어납니다.



새 답례품은 김해의 낙동강레일바이크 이용권과 고성 블루베리 생즙, 거창 사과꿀빵, 산청흑돼지 삼겹살 등으로 시군별로 2~3개 품목이 추가됐습니다.



