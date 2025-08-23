창원 광암해수욕장 내일 폐장…방문객 24% 증가 예상

동영상 고정 취소

경남 창원의 유일한 해수욕장인 광암해수욕장 올여름 방문객이 6만 2천 명이 넘은 것으로 집계됐습니다.



폐장을 앞둔 내일, 마지막 휴일 방문객을 고려하면 6만 7천 명이 될 것으로 창원시는 내다봤습니다.



이는 지난해 5만 4천 명보다 24% 정도 늘어난 수로 창원시는 기록적인 폭염과 비 오는 날이 적었던 영향으로 분석했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!