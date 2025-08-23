‘아토피 치유 행복학교’ 대구 서촌초 내년 폐교

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

'아토피 치유 행복학교'로 2011년부터 운영돼 온 대구 동구 서촌초등학교가 내년 3월 문을 닫습니다.



대구시교육청은 서촌초를 인근 지묘초와 통합하기로 하고, 학부모 찬반 투표를 거쳐 폐교를 확정했다고 밝혔습니다.



한때 학생 수가 120명이었던 서촌초는 학령인구 감소로 현재 학생이 23명에 불과합니다.



