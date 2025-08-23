양구, 평화통일 기원 한반도섬 걷기대회 개최

동영상 고정 취소

'2025 평화통일 기원 한반도섬 걷기대회'가 오늘(23일) 양구 종합운동장에서 열렸습니다.



민주평화통일자문회의 양구군 협의회 주관으로 열린 이번 대회는 평화와 통일의 염원을 나누고 광복 80주년의 의미를 되새기기 위해 마련됐습니다.



이번 대회에는 서흥원 양구군수 등 300여 명이 참석해 종합운동장부터 한반도섬까지 약 3km를 함께 걸었습니다.



또, 한반도섬 광장에는 광복 80주년 태극기 나눔 캠페인과 풍물팀 공연 등 다채로운 프로그램도 마련됐습니다.



