양구, 평화통일 기원 한반도섬 걷기대회 개최
입력 2025.08.23 (21:39) 수정 2025.08.23 (21:54)
'2025 평화통일 기원 한반도섬 걷기대회'가 오늘(23일) 양구 종합운동장에서 열렸습니다.
민주평화통일자문회의 양구군 협의회 주관으로 열린 이번 대회는 평화와 통일의 염원을 나누고 광복 80주년의 의미를 되새기기 위해 마련됐습니다.
이번 대회에는 서흥원 양구군수 등 300여 명이 참석해 종합운동장부터 한반도섬까지 약 3km를 함께 걸었습니다.
또, 한반도섬 광장에는 광복 80주년 태극기 나눔 캠페인과 풍물팀 공연 등 다채로운 프로그램도 마련됐습니다.
이유진 기자 newjeans@kbs.co.kr
