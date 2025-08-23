춘천 ‘화동 2571’, 오늘 개장식 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

춘천 먹거리복합문화공간인 '화동 2571'이 오늘(23일) 개장식을 열었습니다.



'화동 2571'은 연면적 1,700제곱미터 규모로 원도심 재생과 지역 식품산업 활성화를 위해 조성한 먹거리 기반 복합 문화 공간입니다.



공간은 전통주와 특산물 기반 빵집, 주방 공간도 마련됐습니다.



특히, 식품 관련 업종 창업을 희망하는 청년을 대상으로 공간을 임대와 창업 교육도 진행합니다.



