“김형석 독립기념관장, 퇴진해야”…연일 시위

동영상 고정 취소

광복절 기념사 논란 이후 김형석 독립기념관장의 퇴진을 요구하는 집회가 연일 이어지고 있습니다.



어제 민주당 의원들의 집회에 이어 오늘은 문진석 의원을 비롯해 민주당 천안갑 지역위원회 당원들이 독립기념관 앞에서 김형석 관장의 퇴진을 촉구하는 집회를 열었습니다.



이들은 “김형석 관장은 취임 초부터 친일사관으로 논란이 있었고 지난 광복절 기념사에서 '광복은 연합국 선물'이라는 말로 독립운동을 폄하했다”며 “독립기념관장으로서 자격이 없다”고 비판했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!