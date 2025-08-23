세종서 최근 5년간 리튬이온 배터리 화재 40건

동영상 고정 취소

세종시 관내에서 전동킥보드 등의 리튬이온 배터리 화재가 끊이지 않는 것으로 조사됐습니다.



세종소방본부에 따르면 2023년과 지난해 관련 화재가 각각 10건, 올해 6건 등 최근 5년간 40건의 리튬이온 배터리 화재가 발생했습니다.



이 가운데 전동킥보드와 전기자전거 화재가 12건으로 전체의 30%를 차지했으며 화재 원인으로는 충전 중 과열, 비인증 배터리 사용 등이 꼽혔습니다.



