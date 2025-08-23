논산시·건양대, 국방반도체공학과 1년 학비 전액 지원

동영상 고정 취소

내년도 건양대 국방반도체공학과에 입학하는 신입생들이 1년간 학비 전액을 장학금으로 지원받게 됐습니다.



논산시와 건양대는 미래 국가 전략산업 인재 양성에 동참하자는 취지로 전액 장학금 지원을 결정했습니다.



건양대는 국방군수산업도시인 논산시의 지역 맞춤형 인재 양성을 위해 지난해 설립한 반도체공학과를 내년부터는 국방반도체공학과로 변경해 운영하며, 논산시는 매년 신입생들에게 전액 장학금을 지원할 예정입니다.



