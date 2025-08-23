청주서 전자발찌 끊고 도주한 40대 성범죄자 검거

동영상 고정 취소

청주에서 위치추적 전자장치, 전자발찌를 훼손하고 도주한 40대 성범죄자가 17시간 만에 부산에서 붙잡혔습니다.



청주보호관찰소와 경찰은 오늘 오전 11시 반쯤 부산 금정구 구서동에서 46살 A 씨를 검거했습니다.



성범죄자로 보호관찰 대상인 A 씨는 어제 오후 6시 40분쯤 청주 남이면에서 전자발찌를 훼손하고 도주해 당국이 공개수배했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!