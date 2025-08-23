청주서 전자발찌 끊고 도주한 40대 성범죄자 검거
입력 2025.08.23 (21:44) 수정 2025.08.23 (22:09)
청주에서 위치추적 전자장치, 전자발찌를 훼손하고 도주한 40대 성범죄자가 17시간 만에 부산에서 붙잡혔습니다.
청주보호관찰소와 경찰은 오늘 오전 11시 반쯤 부산 금정구 구서동에서 46살 A 씨를 검거했습니다.
성범죄자로 보호관찰 대상인 A 씨는 어제 오후 6시 40분쯤 청주 남이면에서 전자발찌를 훼손하고 도주해 당국이 공개수배했습니다.
백인성 기자 isbaek@kbs.co.kr백인성 기자의 기사 모음
