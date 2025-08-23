대청호에서 수영하던 40대 숨져
오늘 오후 4시 10분쯤 옥천군 군북면 대청호에서 44살 A 씨가 물에 빠졌습니다.
신고를 받고 출동한 소방당국이 1시간여 만에 심정지 상태인 A 씨를 발견해 병원으로 옮겼지만 숨졌습니다.
경찰은 동호회 회원들과 배를 타기 위해 이곳을 찾은 A 씨가 혼자 수영을 하다 사고를 당한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
