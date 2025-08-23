국토부 “농진청 부서 이전 반대, 지속 관리할 것”

동영상 고정 취소

국토교통부가 농촌진흥청의 일부 부서 수도권 이전 시도와 관련해 반대 의견을 제시하고, 지속 관리하겠다는 입장을 내놓았습니다.



국토부는 농진청 부서 이전이 '지방이전계획' 변경 심의 대상으로 부결 가능성이 높아 전북 잔류가 적절하고, 지자체 협의가 필수라고 밝혔습니다.



또 국토부 승인 없이 이전 공공기관의 일부 조직을 수도권으로 옮기지 못하도록 지속 관리하고, 비슷한 사례가 재발하지 않도록 관리 방안을 면밀히 검토하겠다 덧붙였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!