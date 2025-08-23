뉴스9(전주)

전주대-호원대, 글로컬대학 본 지정 심사 막바지

입력 2025.08.23 (21:50)

전주대와 호원대가 연합 형태로 올해 글로컬대학 본 지정에 도전하고 있는 가운데 다음 주 대면 심사가 이뤄집니다.

대면 심사가 마무리되면 다음 달 전국에서 10곳이 글로컬대학으로 지정됩니다.

교육부와 글로컬대학위원회는 지난 5월, 전국적으로 18개 팀, 25개 대학을 글로컬대학으로 예비 지정하고 평가를 이어왔습니다.

교육부는 2023년부터 올해까지 비수도권 대학 30곳을 글로컬대학으로 선정해 5년 동안 천억 원을 지원할 계획입니다.

전주대와 호원대가 연합 형태로 올해 글로컬대학 본 지정에 도전하고 있는 가운데 다음 주 대면 심사가 이뤄집니다.

대면 심사가 마무리되면 다음 달 전국에서 10곳이 글로컬대학으로 지정됩니다.

교육부와 글로컬대학위원회는 지난 5월, 전국적으로 18개 팀, 25개 대학을 글로컬대학으로 예비 지정하고 평가를 이어왔습니다.

교육부는 2023년부터 올해까지 비수도권 대학 30곳을 글로컬대학으로 선정해 5년 동안 천억 원을 지원할 계획입니다.
