국립군산대, 2026학년도 ‘첨단·에너지대학’ 출범
입력 2025.08.23 (21:51) 수정 2025.08.23 (21:59)
국립군산대학교가 새만금 전략산업과 연계한 미래 신산업 융합 인재 양성을 위해 2천26학년도부터 '첨단·에너지대학'을 새로 출범합니다.
새 단과대학은 이차전지·에너지학부와 함께 스마트오션 모빌리티공학과, 바이오헬스학과, 스마트시티학과 등 4개 학과로 꾸려집니다.
입학 정원은 백20명으로, 1학년을 마친 뒤 희망 학과를 선택할 수 있습니다.
