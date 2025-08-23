국립군산대, 2026학년도 ‘첨단·에너지대학’ 출범

동영상 고정 취소

국립군산대학교가 새만금 전략산업과 연계한 미래 신산업 융합 인재 양성을 위해 2천26학년도부터 '첨단·에너지대학'을 새로 출범합니다.



새 단과대학은 이차전지·에너지학부와 함께 스마트오션 모빌리티공학과, 바이오헬스학과, 스마트시티학과 등 4개 학과로 꾸려집니다.



입학 정원은 백20명으로, 1학년을 마친 뒤 희망 학과를 선택할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!