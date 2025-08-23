제주 용머리관광지 개발사업 변경 추진
입력 2025.08.23 (22:01)
제주 용머리관광지 개발사업이 변경 추진됩니다.
제주도는 최근 용머리관광지 개발사업시행 승인 변경 신청을 열람 공고했습니다.
서귀포시와 주민 합동 개발 형태의 이 사업은 2000년부터 2027년까지 236억 원을 투입해 도로와 광장 등 공공편익시설과 숙박시설, 상가와 놀이동산, 휴양문화시설 등으로 구성됐습니다.
변경되는 부분은 운동오락시설 면적 3천여 ㎡가 줄어드는 대신 휴양문화시설과 상가, 숙박시설 면적이 증가했습니다.
