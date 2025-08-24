뉴스 12

지난달 대미 전기차 수출 97% 급감

입력 2025.08.24 (12:06)

지난달 한국의 대미 전기차 수출이 지난해 같은 달 대비 100% 가까이 감소한 것으로 나타났습니다.

오늘 관세청 수출입 통계를 인용한 한국자동차모빌리티산업협회 수치에 따르면 지난달 한국이 미국에 수출한 전기차 신차 대수는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했습니다.

이는 2021년 이후 월간 기준 가장 적은 수치로 올해 들어 100%에 육박한 감소율을 보인 건 지난달이 처음입니다.

전기차 구매 보조 제도 축소에 따라 미국 내 판매가 감소하고 전기차 수출량의 대부분을 차지하는 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘린 것이 수출 급감의 이유로 지목됩니다.

  지난달 대미 전기차 수출 97% 급감
    입력 2025-08-24 12:06:51
    • 수정2025-08-24 12:12:05
    뉴스 12
지난달 한국의 대미 전기차 수출이 지난해 같은 달 대비 100% 가까이 감소한 것으로 나타났습니다.

오늘 관세청 수출입 통계를 인용한 한국자동차모빌리티산업협회 수치에 따르면 지난달 한국이 미국에 수출한 전기차 신차 대수는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했습니다.

이는 2021년 이후 월간 기준 가장 적은 수치로 올해 들어 100%에 육박한 감소율을 보인 건 지난달이 처음입니다.

전기차 구매 보조 제도 축소에 따라 미국 내 판매가 감소하고 전기차 수출량의 대부분을 차지하는 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘린 것이 수출 급감의 이유로 지목됩니다.
KBS
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

