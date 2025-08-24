지난달 대미 전기차 수출 97% 급감

동영상 고정 취소

지난달 한국의 대미 전기차 수출이 지난해 같은 달 대비 100% 가까이 감소한 것으로 나타났습니다.



오늘 관세청 수출입 통계를 인용한 한국자동차모빌리티산업협회 수치에 따르면 지난달 한국이 미국에 수출한 전기차 신차 대수는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했습니다.



이는 2021년 이후 월간 기준 가장 적은 수치로 올해 들어 100%에 육박한 감소율을 보인 건 지난달이 처음입니다.



전기차 구매 보조 제도 축소에 따라 미국 내 판매가 감소하고 전기차 수출량의 대부분을 차지하는 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘린 것이 수출 급감의 이유로 지목됩니다.



