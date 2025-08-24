지난달 대미 전기차 수출 97% 급감
입력 2025.08.24 (12:06) 수정 2025.08.24 (12:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지난달 한국의 대미 전기차 수출이 지난해 같은 달 대비 100% 가까이 감소한 것으로 나타났습니다.
오늘 관세청 수출입 통계를 인용한 한국자동차모빌리티산업협회 수치에 따르면 지난달 한국이 미국에 수출한 전기차 신차 대수는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했습니다.
이는 2021년 이후 월간 기준 가장 적은 수치로 올해 들어 100%에 육박한 감소율을 보인 건 지난달이 처음입니다.
전기차 구매 보조 제도 축소에 따라 미국 내 판매가 감소하고 전기차 수출량의 대부분을 차지하는 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘린 것이 수출 급감의 이유로 지목됩니다.
오늘 관세청 수출입 통계를 인용한 한국자동차모빌리티산업협회 수치에 따르면 지난달 한국이 미국에 수출한 전기차 신차 대수는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했습니다.
이는 2021년 이후 월간 기준 가장 적은 수치로 올해 들어 100%에 육박한 감소율을 보인 건 지난달이 처음입니다.
전기차 구매 보조 제도 축소에 따라 미국 내 판매가 감소하고 전기차 수출량의 대부분을 차지하는 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘린 것이 수출 급감의 이유로 지목됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 지난달 대미 전기차 수출 97% 급감
-
- 입력 2025-08-24 12:06:51
- 수정2025-08-24 12:12:05
지난달 한국의 대미 전기차 수출이 지난해 같은 달 대비 100% 가까이 감소한 것으로 나타났습니다.
오늘 관세청 수출입 통계를 인용한 한국자동차모빌리티산업협회 수치에 따르면 지난달 한국이 미국에 수출한 전기차 신차 대수는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했습니다.
이는 2021년 이후 월간 기준 가장 적은 수치로 올해 들어 100%에 육박한 감소율을 보인 건 지난달이 처음입니다.
전기차 구매 보조 제도 축소에 따라 미국 내 판매가 감소하고 전기차 수출량의 대부분을 차지하는 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘린 것이 수출 급감의 이유로 지목됩니다.
오늘 관세청 수출입 통계를 인용한 한국자동차모빌리티산업협회 수치에 따르면 지난달 한국이 미국에 수출한 전기차 신차 대수는 164대로 지난해 같은 달 대비 97.4% 급감했습니다.
이는 2021년 이후 월간 기준 가장 적은 수치로 올해 들어 100%에 육박한 감소율을 보인 건 지난달이 처음입니다.
전기차 구매 보조 제도 축소에 따라 미국 내 판매가 감소하고 전기차 수출량의 대부분을 차지하는 현대차와 기아가 관세 대응을 위해 현지 생산 규모를 늘린 것이 수출 급감의 이유로 지목됩니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.