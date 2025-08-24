7월 대미 철강 수출 26%↓…미 관세 인상 영향

동영상 고정 취소

미국의 관세 인상 등의 영향으로 지난달 한국의 대미 철강 수출이 작년 동기 대비 25% 넘게 급감한 것으로 나타났습니다.



오늘 한국무역협회에 따르면 7월 한국의 대미 철강 수출액은 2억 8천341만 달러로 지난해 같은 기간보다 25.9% 감소했습니다.



이 같은 감소 폭은 2023년 1월 이후 2년 6개월 만에 가장 큰 낙폭으로 수출액 기준으로는 2021년 3월 이후 4년 4개월 만에 최저치를 기록했습니다.



미국이 수입 철강 제품에 부과하는 품목 관세를 25%에서 50%로 올린 데 이어 최근 50% 관세 대상을 파생상품 407종으로 확대하면서 철강 업계는 물론 수출 업계 전반으로 관세 타격이 확산할 거란 우려가 커지고 있습니다.



