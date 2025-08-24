영상K

강훈식 비서실장도 출국…"한 마디라도 더 설득하려면 당연히 가야" [지금뉴스]

입력 2025.08.24 (16:11)

강훈식 대통령 비서실장이 이재명 대통령의 미국 순방에 합류하기 위해 미국으로 출국했습니다.
강 실장은 24일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 미국으로 떠나기 전 취재진과 만나 "한 사람이라도 더 만나고, 한 마디라도 더 설득할 수 있다면 당연히 가야 한다고 생각한다"고 밝혔습니다.

강 실장은 "이번 한미 정상회담 성공은 대단히 중요하다"며 "민관이 힘을 합쳐서 한미 정상회담 성공을 뒷받침하기 위해 모든 노력을 다하고 있다"고 말했습니다.

그러면서 "구체적인 내용과 일정에 대해서 말씀드리지 못하는 것을 양해 부탁드린다"며 "돌아와서 설명할 기회가 있을 거라고 생각한다"고 덧붙였습니다.

통상 비서실장은 대통령 순방 동안 국내 상황을 살폈던 만큼, 위성락 안보실장, 김용범 정책실장 등 대통령실 '3실장'이 모두 국내를 비우게 되는 점이 이례적이란 평가가 나옵니다.

최진아 기자

