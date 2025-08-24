뉴스 9 8·25 한미 정상회담

이 대통령 사흘 간 방미…정상회담 의제는?

입력 2025.08.24 (21:11) 수정 2025.08.24 (21:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

방일 일정 마무리…“관세협상 긴밀 소통·과거사 건설적 대화”

방일 일정 마무리…“관세협상 긴밀 소통·과거사 건설적 대화”
대미 철강 ·전기차 수출 급감…관세 타격 확산

대미 철강 ·전기차 수출 급감…관세 타격 확산

다음
[앵커]

지금부터는 미국 워싱턴으로 이목이 쏠리게 됩니다.

한일정상회담을 마친 이재명 대통령이 트럼프 대통령을 만나기 위해 이 시각 미국으로 향하고 있습니다.

도착한 이후로는, 한미 관계 새로운 좌표 설정을 위한 정상회담이 기다리고 있습니다.

이미 워싱턴DC에 저희 취재기자가 도착해 있습니다.

방준원 기자! 이번 정상회담에서 나올 메시지가 상당기간 우리 안보는 물론 경제에까지 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

회담 준비 잘 되고 있습니까?

[기자]

네, 이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담은 우리 시간으로 모레(26일) 새벽 열립니다.

취임 82일 만에 첫 한미 정상회담입니다.

이 대통령은 내일(25일) 새벽 미국에 도착해서 동포 만찬으로 첫날 일정을 마치고, 방미 이튿날 다양한 일정들을 소화할 예정입니다.

정상회담부터 한미 경제계 인사들이 참석하는 비즈니스 라운드 테이블, 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소 초청 연설 등입니다.

또, 순방 마지막 날에는 필라델피아로 이동해 한화오션이 인수한 필리조선소 등을 방문할 예정입니다.

[앵커]

사실상 국무총리를 제외한 정부 핵심 관계자들, 특히 대통령 비서실장까지 방미에 나선 건 이례적이라서요.

막판 의제조율에 변수가 생긴 건 아닙니까?

[기자]

말씀하신 그런 이례적인 상황에 정상회담 막판 의제 조율에 난항을 겪는 게 아닌가 하는 관측들이 나왔습니다.

이에 대해 대통령실은 이번 정상회담의 성공이 무엇보다 중요하기 때문에 민, 관이 힘을 합쳐 최선을 다하고 있다고 설명했는데요.

무슨 문제가 있다기보다는 보다 성공적인 회담을 위해 노력하는 차원이라는 설명입니다.

구체적인 의제 조율 상황은 알려지지 않았지만, 지난달 말 타결된 관세 협상의 세부 협의가 있을 것이고, 또 북핵과 한미 안보동맹의 현대화 등 외교 안보 문제가 주요 의제로 다뤄질 거로 보입니다.

조선과 반도체, 인공지능 등 한미가 새로 협력할 수 있는 분야도 논의될 예정이고요.

한미 원자력협정 개정 등이 맞물려 논의될 수도 있습니다.

지금까지 워싱턴에서 KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:이윤진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 사흘 간 방미…정상회담 의제는?
    • 입력 2025-08-24 21:11:47
    • 수정2025-08-24 21:32:41
    뉴스 9
[앵커]

지금부터는 미국 워싱턴으로 이목이 쏠리게 됩니다.

한일정상회담을 마친 이재명 대통령이 트럼프 대통령을 만나기 위해 이 시각 미국으로 향하고 있습니다.

도착한 이후로는, 한미 관계 새로운 좌표 설정을 위한 정상회담이 기다리고 있습니다.

이미 워싱턴DC에 저희 취재기자가 도착해 있습니다.

방준원 기자! 이번 정상회담에서 나올 메시지가 상당기간 우리 안보는 물론 경제에까지 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

회담 준비 잘 되고 있습니까?

[기자]

네, 이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 첫 정상회담은 우리 시간으로 모레(26일) 새벽 열립니다.

취임 82일 만에 첫 한미 정상회담입니다.

이 대통령은 내일(25일) 새벽 미국에 도착해서 동포 만찬으로 첫날 일정을 마치고, 방미 이튿날 다양한 일정들을 소화할 예정입니다.

정상회담부터 한미 경제계 인사들이 참석하는 비즈니스 라운드 테이블, 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소 초청 연설 등입니다.

또, 순방 마지막 날에는 필라델피아로 이동해 한화오션이 인수한 필리조선소 등을 방문할 예정입니다.

[앵커]

사실상 국무총리를 제외한 정부 핵심 관계자들, 특히 대통령 비서실장까지 방미에 나선 건 이례적이라서요.

막판 의제조율에 변수가 생긴 건 아닙니까?

[기자]

말씀하신 그런 이례적인 상황에 정상회담 막판 의제 조율에 난항을 겪는 게 아닌가 하는 관측들이 나왔습니다.

이에 대해 대통령실은 이번 정상회담의 성공이 무엇보다 중요하기 때문에 민, 관이 힘을 합쳐 최선을 다하고 있다고 설명했는데요.

무슨 문제가 있다기보다는 보다 성공적인 회담을 위해 노력하는 차원이라는 설명입니다.

구체적인 의제 조율 상황은 알려지지 않았지만, 지난달 말 타결된 관세 협상의 세부 협의가 있을 것이고, 또 북핵과 한미 안보동맹의 현대화 등 외교 안보 문제가 주요 의제로 다뤄질 거로 보입니다.

조선과 반도체, 인공지능 등 한미가 새로 협력할 수 있는 분야도 논의될 예정이고요.

한미 원자력협정 개정 등이 맞물려 논의될 수도 있습니다.

지금까지 워싱턴에서 KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:이윤진
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
대미 철강 ·전기차 수출 급감…관세 타격 확산

대미 철강 ·전기차 수출 급감…관세 타격 확산
“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 미국행

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 미국행
강훈식 비서실장도 출국…“한 마디라도 더 설득하려면 당연히 가야” [지금뉴스]

강훈식 비서실장도 출국…“한 마디라도 더 설득하려면 당연히 가야” [지금뉴스]
이 대통령, 방일 마무리…미국 워싱턴DC로 출발

이 대통령, 방일 마무리…미국 워싱턴DC로 출발

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 <br>사례

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 사례
[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?

[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?
‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작

‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작
경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”

경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.