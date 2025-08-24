‘사망자 금목걸이 절도’ 검시 조사관 구속 심사
입력 2025.08.24 (17:06) 수정 2025.08.24 (17:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이를 훔친 검시 조사관이 구속 갈림길에 섰습니다.
인천지법은 오늘 오후 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관 30대 A 씨에 대한 구속영장 심사를 열었습니다.
A 씨는 지난 20일 인천시 남동구의 빌라에서 숨진 50대 남성이 착용하고 있던 시가 1,000만 원이 넘는 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있습니다.
A 씨의 구속영장 심사 결과는 이르면 오늘 저녁 나올 전망입니다.
인천지법은 오늘 오후 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관 30대 A 씨에 대한 구속영장 심사를 열었습니다.
A 씨는 지난 20일 인천시 남동구의 빌라에서 숨진 50대 남성이 착용하고 있던 시가 1,000만 원이 넘는 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있습니다.
A 씨의 구속영장 심사 결과는 이르면 오늘 저녁 나올 전망입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘사망자 금목걸이 절도’ 검시 조사관 구속 심사
-
- 입력 2025-08-24 17:06:58
- 수정2025-08-24 17:11:32
변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이를 훔친 검시 조사관이 구속 갈림길에 섰습니다.
인천지법은 오늘 오후 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관 30대 A 씨에 대한 구속영장 심사를 열었습니다.
A 씨는 지난 20일 인천시 남동구의 빌라에서 숨진 50대 남성이 착용하고 있던 시가 1,000만 원이 넘는 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있습니다.
A 씨의 구속영장 심사 결과는 이르면 오늘 저녁 나올 전망입니다.
인천지법은 오늘 오후 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관 30대 A 씨에 대한 구속영장 심사를 열었습니다.
A 씨는 지난 20일 인천시 남동구의 빌라에서 숨진 50대 남성이 착용하고 있던 시가 1,000만 원이 넘는 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있습니다.
A 씨의 구속영장 심사 결과는 이르면 오늘 저녁 나올 전망입니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.