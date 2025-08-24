‘사망자 금목걸이 절도’ 검시 조사관 구속 심사

동영상 고정 취소

변사 사건 현장에서 사망자가 착용하고 있던 20돈짜리 금목걸이를 훔친 검시 조사관이 구속 갈림길에 섰습니다.



인천지법은 오늘 오후 인천경찰청 과학수사대 소속 검시 조사관 30대 A 씨에 대한 구속영장 심사를 열었습니다.



A 씨는 지난 20일 인천시 남동구의 빌라에서 숨진 50대 남성이 착용하고 있던 시가 1,000만 원이 넘는 20돈짜리 금목걸이를 훔친 혐의를 받고 있습니다.



A 씨의 구속영장 심사 결과는 이르면 오늘 저녁 나올 전망입니다.



