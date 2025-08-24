뉴스 5

[5시뉴스 날씨] 내일 대부분 지역에 비…무더위 계속

입력 2025.08.24 (17:08) 수정 2025.08.24 (17:20)

폭염특보가 계속되면서 오늘도 35도 안팎의 더위가 이어졌습니다.

지금도 구름 사이로 내리쬐는 볕이 뜨거운데요.

내일은 비 소식이 있습니다.

오전에 서쪽 지역부터 비가 시작돼 주로 중부와 호남에 비가 내리겠고, 영남과 제주는 오후 한때 소나기가 지나겠습니다.

비는 화요일, 전국으로 확대돼 오후까지 이어지겠습니다.

예상되는 비의 양은 경기 북부에 최대 100mm 이상, 중부 내륙에 20~80mm 정도가 되겠습니다.

내일 밤부터 시간당 30~50mm 안팎의 집중 호우가 쏟아지는 곳이 있어 주의하셔야겠습니다.

내일 아침 기온은 서울 25도, 부산 27도로 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다.

낮 기온은 서울 32도, 대전과 광주 33도, 대구 35도로 오늘보단 조금 낮겠습니다.

바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 2m로 비교적 낮게 일겠습니다.

주 후반엔 수도권과 강원 영서에 다시 비가 내리겠습니다.

날씨 정보 전해드렸습니다.

최현미 기상캐스터/그래픽:한세희

최현미 기상캐스터/그래픽:한세희
