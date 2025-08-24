뉴스 7

재계 총수들도 방미사절단 출국 시작

입력 2025.08.24 (19:06)

재계 총수들도 한미 정상회담 경제사절단 동행을 위해 출국길에 오르고 있습니다.

SK그룹 최태원 회장은 오늘 낮 출국하며 사절단으로서의 각오를 묻는 질문에 "열심히 하겠다"고 답했습니다.

이번 방미 사절단에는 최 회장과 류진 한국경제인협회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 포함됐습니다.

조원태 한진그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등도 동행하며, 이번 한미정상회담을 계기로 기업들이 미국 현지 추가 투자 계힉을 발표할지에도 관심이 쏠립니다.

재계 총수들도 한미 정상회담 경제사절단 동행을 위해 출국길에 오르고 있습니다.

SK그룹 최태원 회장은 오늘 낮 출국하며 사절단으로서의 각오를 묻는 질문에 "열심히 하겠다"고 답했습니다.

이번 방미 사절단에는 최 회장과 류진 한국경제인협회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등이 포함됐습니다.

조원태 한진그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등도 동행하며, 이번 한미정상회담을 계기로 기업들이 미국 현지 추가 투자 계힉을 발표할지에도 관심이 쏠립니다.
KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

