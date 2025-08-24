뉴스 7

KBS 2TV ‘트웰브’ 첫 방부터 8.1%…“K 히어로 탄생”

입력 2025.08.24 (19:07) 수정 2025.08.24 (19:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

재계 총수들도 방미사절단 출국 시작

재계 총수들도 방미사절단 출국 시작
[7시뉴스 날씨] 내일 중부·호남에 비…밤부터 강한 비

[7시뉴스 날씨] 내일 중부·호남에 비…밤부터 강한 비

다음
동양의 12지신을 모티브로 한 한국형 히어로물 '트웰브'가 8%대 시청률로 출발했습니다.

시청률 조사회사 닐슨코리아는 어제(23일) 첫 방송된 KBS 2TV·디즈니플러스 시리즈 '트웰브'의 첫 회 시청률이 전국기준 8.1%로 집계됐다고 밝혔습니다.

첫 회에선 특별한 힘을 숨긴 채 인간 세상에 적응해 살아가는 12 천사들의 모습이 그려졌는데, '마동석 표' 유머와 화려한 액션으로 재미를 더했습니다.

이 드라마는 특히 마동석이 직접 기획 과정부터 참여해 주목받고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • KBS 2TV ‘트웰브’ 첫 방부터 8.1%…“K 히어로 탄생”
    • 입력 2025-08-24 19:07:20
    • 수정2025-08-24 19:13:25
    뉴스 7
동양의 12지신을 모티브로 한 한국형 히어로물 '트웰브'가 8%대 시청률로 출발했습니다.

시청률 조사회사 닐슨코리아는 어제(23일) 첫 방송된 KBS 2TV·디즈니플러스 시리즈 '트웰브'의 첫 회 시청률이 전국기준 8.1%로 집계됐다고 밝혔습니다.

첫 회에선 특별한 힘을 숨긴 채 인간 세상에 적응해 살아가는 12 천사들의 모습이 그려졌는데, '마동석 표' 유머와 화려한 액션으로 재미를 더했습니다.

이 드라마는 특히 마동석이 직접 기획 과정부터 참여해 주목받고 있습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 <br>사례

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 사례
[단독] ‘런종섭’ 이어 ‘급조 회의’도 수사…특검, 진술 확보

[단독] ‘런종섭’ 이어 ‘급조 회의’도 수사…특검, 진술 확보
“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 미국행

“한일 셔틀외교 복원”…이 대통령 정상회담 위해 미국행
노란봉투법 통과·상법개정안 <br>상정…야, 무제한 토론

노란봉투법 통과·상법개정안 상정…야, 무제한 토론
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.