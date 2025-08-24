KBS 2TV ‘트웰브’ 첫 방부터 8.1%…“K 히어로 탄생”
입력 2025.08.24 (19:07) 수정 2025.08.24 (19:13)
동양의 12지신을 모티브로 한 한국형 히어로물 '트웰브'가 8%대 시청률로 출발했습니다.
시청률 조사회사 닐슨코리아는 어제(23일) 첫 방송된 KBS 2TV·디즈니플러스 시리즈 '트웰브'의 첫 회 시청률이 전국기준 8.1%로 집계됐다고 밝혔습니다.
첫 회에선 특별한 힘을 숨긴 채 인간 세상에 적응해 살아가는 12 천사들의 모습이 그려졌는데, '마동석 표' 유머와 화려한 액션으로 재미를 더했습니다.
이 드라마는 특히 마동석이 직접 기획 과정부터 참여해 주목받고 있습니다.
동양의 12지신을 모티브로 한 한국형 히어로물 '트웰브'가 8%대 시청률로 출발했습니다.
