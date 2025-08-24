[7시뉴스 날씨] 내일 중부·호남에 비…밤부터 강한 비

동영상 고정 취소

현재 남부지방과 제주도에선 소나기구름이 강하게 발달한 곳이 있습니다.



오늘 저녁까지 5~20mm 정도의 소나기가 지나겠습니다.



내일은 오전에 서쪽 지역부터 비가 시작돼 주로 중부와 호남에 비가 내리겠습니다.



내일 밤부터 시간당 30~50mm 안팎의 집중 호우가 쏟아지는 곳이 있어 안전에 유의하셔야겠습니다.



비는 모레 화요일까지 이어지겠습니다.



예상되는 비의 양은 경기 북부에 최대 100mm 이상, 중부 내륙에 20~80mm 정도가 되겠습니다.



영남과 제주는 오후 한때 소나기가 지나겠습니다.



낮 기온은 서울 32도, 대전과 광주 33도, 대구 35도로 오늘보단 조금 낮지만 여전히 덥겠습니다.



바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 2m로 비교적 낮게 일겠습니다.



금요일에는 수도권과 강원 영서에 다시 비가 내리겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이주현



