방일 일정 마무리…“관세협상 긴밀 소통·과거사 건설적 대화”

입력 2025.08.24 (21:10) 수정 2025.08.24 (21:32)

[앵커]

이재명 대통령 정상 외교 소식으로 이어가겠습니다.

어제(23일) 이시바 일본 총리를 만난 이재명 대통령이 미국과의 관세 협상과 관련해 긴밀히 소통한 것으로 알려졌습니다.

이미 트럼프를 직접 만나 상대해 본 이시바 총리가 미국과의 협상 팁을 공유한 건 아닐지, 먼저 이 대통령 방일 성과 손서영 기자가 보도합니다.

[리포트]

일본 정계 인사들과 만난 이재명 대통령.

한일 관계 발전 방안을 청취하며 마지막 방일 일정을 소화했습니다.

어제 정상회담 이후 이어진 이 대통령과 이시바 총리의 만찬 분위기도 전해졌습니다.

[위성락/대통령실 국가안보실장 : "안동소주와 이시바 총리의 고향인 돗토리현의 맥주를 이렇게 두 병을 나란히 배치함으로써 한일 간의 어떤 협력과 화합을 말하는 것처럼 보였습니다."]

이번 방일 일정은 한미 정상회담에 앞서 통상환경 변화 등 양국 공통 대응 문제를 논의하고, 대외적으로는 한미일 협력 강화 의지를 보이는데 의미가 있었다는 게 대통령실의 설명입니다.

실제로 회담에선 한미일 협력 강화와 관세 문제 대응 등이 논의됐습니다.

이 과정에서 당초 20분 예정이었던 소인수 회담이 1시간가량 진행되기도 했습니다.

공동언론발표에서 구체적 언급은 없었지만, 과거사 문제에 대해서도 양 정상 간 건설적 대화가 있었다고 대통령실은 밝혔습니다.

[위성락/대통령실 국가안보실장 : "새로운 이재명 정부와 이시바 정부가 앞으로 어떻게 이 문제를 풀어나가는 것이 좋으냐 하는 기본적 접근에 대한, 아까 말한 대로 철학적 접근 논의를 많이 했다…."]

이 대통령은 내일(25일) 미국에 도착해 재미동포 간담회를 시작으로 한미 정상회담 등 사흘간 방미 일정에 나섭니다.

도쿄에서 KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:김유진

