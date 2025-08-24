방일 일정 마무리…“관세협상 긴밀 소통·과거사 건설적 대화”

동영상 고정 취소

이재명 대통령 정상 외교 소식으로 이어가겠습니다.



어제(23일) 이시바 일본 총리를 만난 이재명 대통령이 미국과의 관세 협상과 관련해 긴밀히 소통한 것으로 알려졌습니다.



이미 트럼프를 직접 만나 상대해 본 이시바 총리가 미국과의 협상 팁을 공유한 건 아닐지, 먼저 이 대통령 방일 성과 손서영 기자가 보도합니다.



[리포트]



일본 정계 인사들과 만난 이재명 대통령.



한일 관계 발전 방안을 청취하며 마지막 방일 일정을 소화했습니다.



어제 정상회담 이후 이어진 이 대통령과 이시바 총리의 만찬 분위기도 전해졌습니다.



[위성락/대통령실 국가안보실장 : "안동소주와 이시바 총리의 고향인 돗토리현의 맥주를 이렇게 두 병을 나란히 배치함으로써 한일 간의 어떤 협력과 화합을 말하는 것처럼 보였습니다."]



이번 방일 일정은 한미 정상회담에 앞서 통상환경 변화 등 양국 공통 대응 문제를 논의하고, 대외적으로는 한미일 협력 강화 의지를 보이는데 의미가 있었다는 게 대통령실의 설명입니다.



실제로 회담에선 한미일 협력 강화와 관세 문제 대응 등이 논의됐습니다.



이 과정에서 당초 20분 예정이었던 소인수 회담이 1시간가량 진행되기도 했습니다.



공동언론발표에서 구체적 언급은 없었지만, 과거사 문제에 대해서도 양 정상 간 건설적 대화가 있었다고 대통령실은 밝혔습니다.



[위성락/대통령실 국가안보실장 : "새로운 이재명 정부와 이시바 정부가 앞으로 어떻게 이 문제를 풀어나가는 것이 좋으냐 하는 기본적 접근에 대한, 아까 말한 대로 철학적 접근 논의를 많이 했다…."]



이 대통령은 내일(25일) 미국에 도착해 재미동포 간담회를 시작으로 한미 정상회담 등 사흘간 방미 일정에 나섭니다.



도쿄에서 KBS 뉴스 손서영입니다.



