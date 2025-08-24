뉴스 9

막바지 폭염 절정…내일부터는 다시 폭우 주의

입력 2025.08.24 (21:17) 수정 2025.08.24 (21:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

손흥민 환상 프리킥 데뷔골 “월드클래스급이다!”

손흥민 환상 프리킥 데뷔골 “월드클래스급이다!”
북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관

북한, 한미정상회담 앞두고 신형 미사일 시험…김정은 참관

다음
[앵커]

입추와 처서를 지나면 여름의 끝이 보일 줄 알았습니다.

절기의 구분이 무색하리만큼 오늘(24일)도 한낮의 폭염은 강렬했습니다.

내일(25일)부터는 폭염 대신 또다시 폭우가 찾아옵니다.

이정훈 기상전문기잡니다.

[리포트]

절기를 무색게 하는 뜨거운 햇볕 아래, 분수대는 아이들의 작은 피서지로 변했습니다.

시원한 물줄기에 뛰어들어 보고, 아예 바닥에 누워 열기를 식힙니다.

[최유호·최유하/서울시 양천구 : "(들어가고 싶어요.) 분수도 하고 싶어요."]

물놀이에 지칠 때면 잠시 그늘에서 목을 축이며 더위를 달랩니다.

[박경수·김민정/서울시 양천구 : "애들이 물을 마시고 싶다고 해서 자판기에서 물 하나 사서…"]

오늘 서울의 낮 기온은 35도 가까이 올랐고, 경북 안동은 38.7도로 전국에서 가장 높았습니다.

처서가 지나고도 꺾이지 않던 폭염은 내일부터 점차 수그러듭니다.

서울의 낮 기온이 내일 32도로 내려가고 나면, 이달 말까지 33도 넘는 폭염은 없을 거로 예측됐습니다.

폭염을 대신하는 건 이번에도 폭우입니다.

내일 새벽 서해안부터 비가 시작돼 낮 동안 내륙 지역으로 비가 확대됩니다.

밤부터는 비가 굵어져 수도권에는 시간당 최대 50mm, 그 밖의 중부와 호남지방에도 시간당 30mm안팎의 집중호우가 쏟아지겠습니다.

[최정희/기상청 예보관 : "돌풍과 천둥 번개를 동반한 매우 강한 비가 예상됨에 따라 산사태·침수·붕괴 피해 등에 각별히 유의하시기 바랍니다."]

모레(26일)까지 인천과 경기 북부에 최대 100mm, 그 밖의 중부 대부분 지역에도 30에서 80mm의 많은 비가 예보됐습니다.

다만, 강한 비구름이 백두대간을 넘어가며 약해져 가뭄이 극심한 강원 동해안에는 5mm 정도의 비만 뿌릴 전망입니다.

KBS 뉴스 이정훈입니다.

촬영기자:허수곤/영상편집:김근환/그래픽:한세희

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 막바지 폭염 절정…내일부터는 다시 폭우 주의
    • 입력 2025-08-24 21:17:45
    • 수정2025-08-24 21:34:08
    뉴스 9
[앵커]

입추와 처서를 지나면 여름의 끝이 보일 줄 알았습니다.

절기의 구분이 무색하리만큼 오늘(24일)도 한낮의 폭염은 강렬했습니다.

내일(25일)부터는 폭염 대신 또다시 폭우가 찾아옵니다.

이정훈 기상전문기잡니다.

[리포트]

절기를 무색게 하는 뜨거운 햇볕 아래, 분수대는 아이들의 작은 피서지로 변했습니다.

시원한 물줄기에 뛰어들어 보고, 아예 바닥에 누워 열기를 식힙니다.

[최유호·최유하/서울시 양천구 : "(들어가고 싶어요.) 분수도 하고 싶어요."]

물놀이에 지칠 때면 잠시 그늘에서 목을 축이며 더위를 달랩니다.

[박경수·김민정/서울시 양천구 : "애들이 물을 마시고 싶다고 해서 자판기에서 물 하나 사서…"]

오늘 서울의 낮 기온은 35도 가까이 올랐고, 경북 안동은 38.7도로 전국에서 가장 높았습니다.

처서가 지나고도 꺾이지 않던 폭염은 내일부터 점차 수그러듭니다.

서울의 낮 기온이 내일 32도로 내려가고 나면, 이달 말까지 33도 넘는 폭염은 없을 거로 예측됐습니다.

폭염을 대신하는 건 이번에도 폭우입니다.

내일 새벽 서해안부터 비가 시작돼 낮 동안 내륙 지역으로 비가 확대됩니다.

밤부터는 비가 굵어져 수도권에는 시간당 최대 50mm, 그 밖의 중부와 호남지방에도 시간당 30mm안팎의 집중호우가 쏟아지겠습니다.

[최정희/기상청 예보관 : "돌풍과 천둥 번개를 동반한 매우 강한 비가 예상됨에 따라 산사태·침수·붕괴 피해 등에 각별히 유의하시기 바랍니다."]

모레(26일)까지 인천과 경기 북부에 최대 100mm, 그 밖의 중부 대부분 지역에도 30에서 80mm의 많은 비가 예보됐습니다.

다만, 강한 비구름이 백두대간을 넘어가며 약해져 가뭄이 극심한 강원 동해안에는 5mm 정도의 비만 뿌릴 전망입니다.

KBS 뉴스 이정훈입니다.

촬영기자:허수곤/영상편집:김근환/그래픽:한세희
이정훈
이정훈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 <br>사례

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 사례
[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?

[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?
‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작

‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작
경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”

경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.