‘K-뷰티’ 판매왕 뽑는 태국 TV프로…한국 기업 40여곳 참여

[앵커]



치열한 경쟁을 거쳐 최후의 1인을 뽑는 서바이벌 프로그램, 지금 보시는 건 태국에서 방영중인 한 오디션 프로그램 녹화 현장입니다.



참가자들에게 주어진 미션은, 다름 아닌 메이드인코리아, 한국 상품 알리기였습니다.



현지 컨텐츠와 K 상품이 만난 새로운 판로 개척의 현장, 방콕 정윤섭 특파원이 취재했습니다.



[리포트]



태국 한 지상파 방송의 프로그램 녹화 현장.



연예인들이 볼링을 본딴 게임을 하고 있습니다.



["이번 게임에서 이기는 팀은 5점을 가져갑니다!"]



그런데 무대엔 한국 화장품과 건강기능식품들이 진열돼 있습니다.



한국 제품 홍보를 가장 잘하면 우승하는 서바이벌 프로그램입니다.



[수티완 타위신/태국 가수 겸 배우 : "(우승하려면) SNS를 잘 활용하고, 머리도 잘 써야 하고, 특히 창의적인 프레젠테이션 능력을 갖춰야 해요."]



각종 게임을 통해 얻은 점수와 함께, 홍보 사진 촬영 같은 과제의 결과를 평가받은 뒤 매회 탈락자를 가리는 방식입니다.



[티캄폰 릿타아피난/태국 배우 : "한국은 미용 분야의 혁신을 주도하는 나라니까 제품도 혁신적이라는 점을 강조하려고 해요."]



모든 과제에 등장하는 한국 제품, 시청자들이 프로그램을 즐기는 사이, 자연스럽게 제품도 알게 되는 겁니다.



[류성표/프로그램 공동 기획자 : "한국 기업들이 태국에 진출함에 있어서 홍보하는 데 많은 어려움을 느껴서 태국인들에게 조금 더 친근하게 다가가기 위해 프로그램을 만들었습니다."]



화장품만 등장했던 2년 전 첫 시즌 땐 70억 원어치가 팔렸습니다.



이번 방송엔 건강기능식품도 추가해, 매출 100억 원이 목푭니다.



[김형대/건강기능식품 업체 대표 : "태국 연예인들이 저희 건강식품을 경험하고 소개하게 되면 소비자들도 더 믿고 구매할 수 있을 것 같습니다."]



한국 중소기업의 해외 판로 개척, 현지 문화콘텐츠와의 협업이 효과를 내고 있습니다.



방콕에서 KBS 뉴스 정윤섭입니다.



영상편집:사명환/자료조사:장희수/촬영:KEMIN/통역:NICHNON/화면출처:태국 워크포인트TV



