밀양 낮 최고 36.4도…당분간 ‘불볕더위’ 계속

경남은 오늘(24일)도 대부분 지역의 낮 최고기온이 35도 안팎까지 오르는 불볕더위가 이어졌습니다.



오늘 낮 최고기온은 밀양과 양산이 각각 36.4도까지 올랐고, 창녕 36.3, 창원 34.8, 진주 34.2도를 기록했습니다.



창원기상대는 내일도 낮 최고기온이 35도 안팎까지 오르는 등 당분간 경남에 폭염특보와 열대야가 계속될 것으로 내다봤습니다.



