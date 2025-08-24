진주서 80대 여성 집 마당서 숨져…“온열질환”
입력 2025.08.24 (21:26)
경남의 온열질환 사망자가 한 명 더 늘었습니다.
경상남도는 어제(23일) 진주시 수곡면의 한 주택 마당에서 80대 할머니가 쓰러져 출동한 119 구급대원이 병원으로 옮겼지만, 체온이 41.5도까지 오르는 등 온열질환으로 숨졌다고 밝혔습니다.
지난 5월부터 지금까지 경남의 온열질환 사망자는 두 명으로 늘었고, 온열질환자는 345명입니다.
진주서 80대 여성 집 마당서 숨져…"온열질환"
입력 2025-08-24 21:26:37
- 수정2025-08-24 21:34:37
진정은 기자 chris@kbs.co.kr
