진주서 80대 여성 집 마당서 숨져…“온열질환”

경남의 온열질환 사망자가 한 명 더 늘었습니다.



경상남도는 어제(23일) 진주시 수곡면의 한 주택 마당에서 80대 할머니가 쓰러져 출동한 119 구급대원이 병원으로 옮겼지만, 체온이 41.5도까지 오르는 등 온열질환으로 숨졌다고 밝혔습니다.



지난 5월부터 지금까지 경남의 온열질환 사망자는 두 명으로 늘었고, 온열질환자는 345명입니다.



