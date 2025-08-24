뉴스9(전주)

소고기도 ‘K-모델’…“기후위기 속 탄소배출 줄인다”

입력 2025.08.24 (21:25) 수정 2025.08.24 (21:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스9 전북 오프닝]

[뉴스9 전북 오프닝]
전북 현대, 포항에 1-3 패…‘무패 행진’ 멈춰

전북 현대, 포항에 1-3 패…‘무패 행진’ 멈춰

다음
[앵커]

축산 과정에서도 적지 않은 탄소가 배출되는데요.

기후 위기 속에 축산 분야 탄소 배출을 줄이기 위한 움직임이 우리나라에서 시작되고 있습니다.

전북대학교 연구진이 소고기를 생산할 때 탄소 배출을 최소화할 수 있는 이른바 'K-모델'을 개발했습니다.

한주연 기자입니다.

[리포트]

전 세계가 소고기를 얻는 과정에서 발생하는 온실가스는 전체의 최대 8 퍼센트 정도.

하지만 추정치일 뿐, 정확히 측정하기는 어려웠는데, 전북대 이학교 교수 연구진이 200여 개 나라에서 키우는 13억 마리 소의 탄소 배출량을 개체별로 산정할 수 있는. 이른바 'K-모델'을 개발했습니다.

UN 산하 기후변화에 관한 정부 간 협의체, IPCC의 방법론과 유엔식량농업기구, FAO의 공공 데이터를 기반으로 소의 체중과 출하 연령 등 기본적인 정보만으로도 탄소 배출량을 산정할 수 있다는 걸 과학적으로 입증한 겁니다.

[이학교/전북대 동물생명공학과 교수 : "(해외에) 이러한 기술을 전달해서 실제 농민 소득도 늘어나면서 탄소 배출도 줄어드는 그러한 국제 협력을 본격적으로 추진할 계획입니다."]

우리나라는 이 모델을 기반으로 한우 사육 단계에서 탄소 배출량을 줄이는 '저탄소 축산물 인증제'를 운영하고 있습니다.

[김문석/저탄소 인증 한우 농가 : "짧은 개월령에 도축하더라도 31.5개월 키웠던 가격을 지금 받고 있기 때문에요. 수익성으로 봤을 때는 높은 수익을 올리고 있는 거죠."]

생산성은 높이면서 탄소 배출은 줄이기 때문에 다른 나라에도 보급이 기대됩니다.

나아가 감소한 탄소 배출량만큼 탄소배출권을 가질 수 있다면 농가에 더 큰 이익이 됩니다.

축산 분야 'K-모델'이 우리나라뿐만 아니라 지구 환경을 지키고 소 사육 농가의 생산성을 높일, 국제 표준으로 발돋움하고 있습니다.

KBS 뉴스 한주연입니다.

촬영기자:안광석

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 소고기도 ‘K-모델’…“기후위기 속 탄소배출 줄인다”
    • 입력 2025-08-24 21:25:25
    • 수정2025-08-24 21:32:32
    뉴스9(전주)
[앵커]

축산 과정에서도 적지 않은 탄소가 배출되는데요.

기후 위기 속에 축산 분야 탄소 배출을 줄이기 위한 움직임이 우리나라에서 시작되고 있습니다.

전북대학교 연구진이 소고기를 생산할 때 탄소 배출을 최소화할 수 있는 이른바 'K-모델'을 개발했습니다.

한주연 기자입니다.

[리포트]

전 세계가 소고기를 얻는 과정에서 발생하는 온실가스는 전체의 최대 8 퍼센트 정도.

하지만 추정치일 뿐, 정확히 측정하기는 어려웠는데, 전북대 이학교 교수 연구진이 200여 개 나라에서 키우는 13억 마리 소의 탄소 배출량을 개체별로 산정할 수 있는. 이른바 'K-모델'을 개발했습니다.

UN 산하 기후변화에 관한 정부 간 협의체, IPCC의 방법론과 유엔식량농업기구, FAO의 공공 데이터를 기반으로 소의 체중과 출하 연령 등 기본적인 정보만으로도 탄소 배출량을 산정할 수 있다는 걸 과학적으로 입증한 겁니다.

[이학교/전북대 동물생명공학과 교수 : "(해외에) 이러한 기술을 전달해서 실제 농민 소득도 늘어나면서 탄소 배출도 줄어드는 그러한 국제 협력을 본격적으로 추진할 계획입니다."]

우리나라는 이 모델을 기반으로 한우 사육 단계에서 탄소 배출량을 줄이는 '저탄소 축산물 인증제'를 운영하고 있습니다.

[김문석/저탄소 인증 한우 농가 : "짧은 개월령에 도축하더라도 31.5개월 키웠던 가격을 지금 받고 있기 때문에요. 수익성으로 봤을 때는 높은 수익을 올리고 있는 거죠."]

생산성은 높이면서 탄소 배출은 줄이기 때문에 다른 나라에도 보급이 기대됩니다.

나아가 감소한 탄소 배출량만큼 탄소배출권을 가질 수 있다면 농가에 더 큰 이익이 됩니다.

축산 분야 'K-모델'이 우리나라뿐만 아니라 지구 환경을 지키고 소 사육 농가의 생산성을 높일, 국제 표준으로 발돋움하고 있습니다.

KBS 뉴스 한주연입니다.

촬영기자:안광석
한주연
한주연 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 <br>사례

특검, 한덕수 전 총리 구속영장 청구…헌정사상 첫 사례
[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?

[단독] 대사들에게 일정 하루 전 통보…이종섭 귀국시키려 회의 급조?
‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작

‘노란봉투법’ 본회의 통과…‘2차 상법개정안’ 필리버스터 시작
경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”

경제계 “기업들 한국 떠날 것”…노동계 “숙원 해결”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.