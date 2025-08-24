전북 현대, 포항에 1-3 패…‘무패 행진’ 멈춰
입력 2025.08.24 (21:29) 수정 2025.08.24 (21:32)
전북 현대가 K리그1 27라운드 원정 경기에서 포항에 1대 3으로 패했습니다.
전반 시작 12초 만에 선제골을 뺏긴 전북은 티아고의 만회 골로 동점을 만들었지만, 이후 두 골을 내리 내줬습니다.
지난 3월 이후 K리그1 22경기, 코리아컵 4경기 등 26경기 연속 승점을 쌓아 온 전북은 오늘 패배로 아쉽게 다섯 달 만에 무패 행진을 마감했습니다.
