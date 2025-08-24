5년간 철도 산재 사망자 22명…코레일 최다
철도 산업재해 사고가 해마다 늘고 있습니다.
근로복지공단에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 국내 철도운영사에서 발생한 산재 사망자는 모두 22명입니다.
특히, 코레일은 전체 산재사고의 절반, 사망자의 68%를 차지하고 있어 대책이 시급한 것으로 지적됐습니다.
근로복지공단에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 국내 철도운영사에서 발생한 산재 사망자는 모두 22명입니다.
특히, 코레일은 전체 산재사고의 절반, 사망자의 68%를 차지하고 있어 대책이 시급한 것으로 지적됐습니다.
