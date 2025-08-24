5년간 철도 산재 사망자 22명…코레일 최다

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

철도 산업재해 사고가 해마다 늘고 있습니다.



근로복지공단에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 국내 철도운영사에서 발생한 산재 사망자는 모두 22명입니다.



특히, 코레일은 전체 산재사고의 절반, 사망자의 68%를 차지하고 있어 대책이 시급한 것으로 지적됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!