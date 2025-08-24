달성군-디지스트, 과학 창의 학교 개강

동영상 고정 취소

대구 달성군과 디지스트는 최근 과학창의학교 개강식을 열고, 본격적인 교육과정을 시작했습니다.



과학창의학교는 달성군의 교육발전특구 전략사업으로, 지역 청소년들이 융합형 과학인재로 성장할 수 있도록 디지스트와 협력해 올해 개교했습니다.



모든 교육과정은 디지스트 캠퍼스에서 진행되며 디지스트 전임 교수진이 직접 강의와 실습을 진행합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!