대구 수성구, ‘제1회 뚜비 댄스 대회’ 개최
입력 2025.08.24 (21:27) 수정 2025.08.24 (21:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구 수성구는 오는 10월 대구스타디움 서편 광장에서 캐릭터 '뚜비'를 활용한 댄스 대회를 엽니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구 수성구, ‘제1회 뚜비 댄스 대회’ 개최
-
- 입력 2025-08-24 21:27:33
- 수정2025-08-24 21:29:54
대구 수성구는 오는 10월 대구스타디움 서편 광장에서 캐릭터 '뚜비'를 활용한 댄스 대회를 엽니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.