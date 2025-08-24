대구농업기술센터, 반려 식물 교실 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대구시농업기술센터가 다음 달 2일부터 오는 11월 중순까지 반려 식물 교실을 운영합니다.



집에 있는 반려 식물을 가져오면 분갈이, 키우는 요령 등에 대한 상담을 받을 수 있습니다.



반려 식물 교실은 매주 화요일 오후 열리며 대구시 통합예약시스템으로 사전 예약하면 됩니다.



