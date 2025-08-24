전북도, ‘메가샌드박스 특구’ 새만금 지정 총력
입력 2025.08.24 (21:33) 수정 2025.08.24 (21:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
문화·첨단 산업 관련 대규모 실험 터를 만드는 이른바 '메가샌드박스'가 새만금에 꾸려질지 주목됩니다.
전북도는 새 정부 국정과제에 포함된 인공지능과 바이오, 문화콘텐츠, 방위산업, 재생에너지, 미래제조업 등 6대 첨단산업의 실증이 특별법과 특례로 규제가 자유로운 새만금에서 우선 이뤄지도록 대응하고 있다고 밝혔습니다.
전북도는 새 정부 국정과제에 포함된 인공지능과 바이오, 문화콘텐츠, 방위산업, 재생에너지, 미래제조업 등 6대 첨단산업의 실증이 특별법과 특례로 규제가 자유로운 새만금에서 우선 이뤄지도록 대응하고 있다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북도, ‘메가샌드박스 특구’ 새만금 지정 총력
-
- 입력 2025-08-24 21:33:30
- 수정2025-08-24 21:57:27
문화·첨단 산업 관련 대규모 실험 터를 만드는 이른바 '메가샌드박스'가 새만금에 꾸려질지 주목됩니다.
전북도는 새 정부 국정과제에 포함된 인공지능과 바이오, 문화콘텐츠, 방위산업, 재생에너지, 미래제조업 등 6대 첨단산업의 실증이 특별법과 특례로 규제가 자유로운 새만금에서 우선 이뤄지도록 대응하고 있다고 밝혔습니다.
전북도는 새 정부 국정과제에 포함된 인공지능과 바이오, 문화콘텐츠, 방위산업, 재생에너지, 미래제조업 등 6대 첨단산업의 실증이 특별법과 특례로 규제가 자유로운 새만금에서 우선 이뤄지도록 대응하고 있다고 밝혔습니다.
-
-
조선우 기자 ssun@kbs.co.kr조선우 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.