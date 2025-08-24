전북 이번 주도 폭염…내일부터 10~60mm 비
입력 2025.08.24 (21:32) 수정 2025.08.24 (21:45)
전북 모든 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 오늘(24) 전주의 낮 최고 기온은 36.1도, 정읍은 35.5도를 기록했습니다.
내일(25) 낮 최고 기온은 31도에서 33도, 체감온도는 35도 안팎까지 오르겠습니다.
내일부터 모레(26) 사이 10에서 60밀리미터의 비가 오겠습니다.
비의 영향으로 기온이 다소 낮아지는 곳도 있겠지만, 습도가 높겠고, 비가 그친 뒤 다시 기온이 올라 폭염이 이어질 것으로 예상됩니다.
