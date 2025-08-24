평창 달리기 대회 참가 남성 숨져…경찰 조사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

오늘(24일) 오전 8시쯤 평창군 대관령면에서 달리기 대회에 참가한 40대 남성이 대회 도중 쓰러졌습니다.



이 남성은 심정지 상태로 119 소방헬기에 의해 병원으로 옮겨졌지만, 결국 숨졌습니다.



경찰은 정확한 사망 경위를 파악하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!