평창 달리기 대회 참가 남성 숨져…경찰 조사
입력 2025.08.24 (21:34) 수정 2025.08.24 (21:40)
오늘(24일) 오전 8시쯤 평창군 대관령면에서 달리기 대회에 참가한 40대 남성이 대회 도중 쓰러졌습니다.
이 남성은 심정지 상태로 119 소방헬기에 의해 병원으로 옮겨졌지만, 결국 숨졌습니다.
경찰은 정확한 사망 경위를 파악하고 있습니다.
