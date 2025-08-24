“군 장병 부대 인근서 2차 소비쿠폰 사용 가능”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

다음 달 (9월) 22일부터 시행되는 제2차 민생회복 소비쿠폰 지급분부터 군 장병도 복무 중인 부대 인근에서 소비쿠폰을 쓸 수 있게 됐습니다.



강원도는 군인의 소비쿠폰 신청·지급 제도를 개선했다고 밝혔습니다.



이는 군 복무 장병들의 생활 편의성과 지역경제 활성화를 동시에 고려한 조치입니다.



