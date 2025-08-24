부산 폭염경보 속 낮 최고 32도…해수욕장 인파
입력 2025.08.24 (21:34)
휴일인 오늘 부산은 폭염경보 속 낮 최고기온이 32도를 넘는 무더위가 이어졌습니다.
특히 북구는 34.5도, 남구와 동래구는 33.3도까지 올랐습니다.
낮 한때 부산 사하구와 강서구 등 서부권에는 오존주의보가 발효됐습니다.
이례적인 폭염이 계속되면서 부산지역 주요 해수욕장은 폐장을 앞두고 막바지 피서 행렬이 이어졌습니다.
