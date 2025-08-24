부산 폭염경보 속 낮 최고 32도…해수욕장 인파

동영상 고정 취소

휴일인 오늘 부산은 폭염경보 속 낮 최고기온이 32도를 넘는 무더위가 이어졌습니다.



특히 북구는 34.5도, 남구와 동래구는 33.3도까지 올랐습니다.



낮 한때 부산 사하구와 강서구 등 서부권에는 오존주의보가 발효됐습니다.



이례적인 폭염이 계속되면서 부산지역 주요 해수욕장은 폐장을 앞두고 막바지 피서 행렬이 이어졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!