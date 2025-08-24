폭염 속 아파트 정전…7시간여 만에 복구

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

열대야를 동반한 폭염 속에 아파트 정전이 발생해 주민들이 불편을 겪었습니다.



오늘 새벽 1시 반쯤 부산진구의 천7백여 가구 규모 아파트 단지에서 정전이 발생해, 7시간여 만인 오전 9시쯤 전력 공급이 정상화됐습니다.



정전은 아파트 전력 수급 장치 탓에 발생한 것으로 알려졌습니다.



